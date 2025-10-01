Украинцы начали продавать арктические сухпайки из военной помощи Норвегии

На украинском сайте с объявлениями в продаже появились сухпайки. Их отправили власти Норвегии в качестве военной помощи. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные ресурса.
Украинцы описали содержимое арктических сухпайков. В один из них входят паста с прованскими травами, хлеб, энергетический батончик, сухофрукты, энергетик и печеночный паштет. Такой рацион составила норвежская компания Drytech AS. Его ценность равняется 1300 калориям.
Однако есть и более питательные пайки. Так, на продажу выставлен сухпай, содержащий девять батончиков. Калорийность рациона составляет 2500 калорий.
В ЕК между тем планируют обменять замороженные средства РФ на бескупонные облигации, после чего отдать их Киеву. На это хотят затратить 140 миллиардов евро.