Microsoft наделила офисные программы ИИ: помощники берут на себя работу с текстом, таблицами и графикой

Корпорация Microsoft внедрила новые функции на основе искусственного интеллекта в свои основные офисные приложения. Как сообщило издание ZDNet, компания анонсировала появление специальных ИИ-агентов в редакторах Word, Excel и PowerPoint.
Виртуальные помощники были разработаны для того, чтобы упростить взаимодействие пользователей с текстовой информацией, числовыми данными и графическим контентом. В настоящее время инструменты стали доступны для всех абонентов сервиса Microsoft 365 Copilot.
В приложении Word агент помогает выполнить форматирование текста по заданным параметрам, собрать необходимые сведения или оформить заголовки. В Excel искусственный интеллект применяется для анализа крупных массивов данных, проверки вычислений и исправления неточностей. В PowerPoint помощник генерирует слайды, основываясь на текстовом запросе от пользователя.
В Microsoft заявили, что ИИ-агенты предназначены как для частных, так и для корпоративных клиентов. Также на начальном этапе новые функции будут поддерживать только английский язык.
Прежде компания Microsoft ограничила доступ израильских военных к своим технологиям, которые использовались для слежки за палестинцами. Доступ прекращён к облачной платформе Azure, где хранятся миллионы записей телефонных разговоров, перехваченных в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.