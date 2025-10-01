Пенсионерам предложили выплатить по пять тысяч рублей ко Дню пожилого человека

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» выступили с инициативой установить федеральную выплату в размере пяти тысяч рублей для пенсионеров, достигших 70-летнего возраста, ко Дню пожилого человека 1 октября. Соответствующее обращение было направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.
По словам одного из авторов предложения, главы фракции Сергея Миронова, в настоящее время выплаты ко Дню пожилого человека отсутствуют в большинстве регионов России. Это создает неравные условия для пенсионеров, проживающих в разных субъектах федерации, что противоречит принципу единого социального пространства.
Парламентарий подчеркнул необходимость введения единой федеральной выплаты, которая, независимо от финансовых возможностей регионов, продемонстрирует внимание и уважение ко всем пенсионерам старше 70 лет, передает РИА Новости.
В России 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В некоторых регионах для пенсионеров предусмотрены дополнительные выплаты, их размер и условия определяются на местном уровне. Кому положены выплаты — в материале «Вечерней Москвы».