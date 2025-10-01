Пенсионерам предложили выплатить по пять тысяч рублей ко Дню пожилого человека

По словам одного из авторов предложения, главы фракции Сергея Миронова, в настоящее время выплаты ко Дню пожилого человека отсутствуют в большинстве регионов России. Это создает неравные условия для пенсионеров, проживающих в разных субъектах федерации, что противоречит принципу единого социального пространства.