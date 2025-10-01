Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерам предложили выплатить по пять тысяч рублей ко Дню пожилого человека

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» выступили с инициативой установить федеральную выплату в размере пяти тысяч рублей для пенсионеров, достигших 70-летнего возраста, ко Дню пожилого человека 1 октября. Соответствующее обращение было направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» выступили с инициативой установить федеральную выплату в размере пяти тысяч рублей для пенсионеров, достигших 70-летнего возраста, ко Дню пожилого человека 1 октября. Соответствующее обращение было направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По словам одного из авторов предложения, главы фракции Сергея Миронова, в настоящее время выплаты ко Дню пожилого человека отсутствуют в большинстве регионов России. Это создает неравные условия для пенсионеров, проживающих в разных субъектах федерации, что противоречит принципу единого социального пространства.

Парламентарий подчеркнул необходимость введения единой федеральной выплаты, которая, независимо от финансовых возможностей регионов, продемонстрирует внимание и уважение ко всем пенсионерам старше 70 лет, передает РИА Новости.

В России 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В некоторых регионах для пенсионеров предусмотрены дополнительные выплаты, их размер и условия определяются на местном уровне. Кому положены выплаты — в материале «Вечерней Москвы».