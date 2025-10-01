КМНС в Хабаровском крае могут остаться без рыбы

— В настоящее время в реестр коренных народов России свои фамилии внесли уже более 12 тысяч человек. Учитывая, что тех, кому больше 14 лет, среди КМНС нашего края порядка 14 тысяч человек, цифра очень хорошая. То есть почти все, кому это необходимо, уже есть в списке и могут претендовать на льготы и первоочередное распределение ресурсов, — рассказала в эксклюзивном интервью корреспонденту нашего издания руководитель краевой Ассоциации коренных и малочисленных народов Севера Любовь Одзял. — Остальным представителям КМНС стоит поторопиться. Есть риск через год остаться без рыбы, например. Следующий год станет последним, когда нормовую рыбу для семей аборигенов распределяют по заявкам в количестве от 50 до 100 кг на домочадца. С 2027 года её будут в беззаявительном порядке получать представители КМНС, чьи имена внесены в соответствующий реестр.