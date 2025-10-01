КМНС в Хабаровском крае могут остаться без рыбы

Жителям Хабаровского края из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока стоит поторопиться с внесением данных о себе в государственный реестр КМНС. Речь, разумеется, идёт о тех гражданах, кто по различным причинам этого до сих пор не сделали. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в нашем регионе официальный список представителей коренного населения, имеющих приоритет при доступе к природным ресурсам и права на дополнительные льготы, начал формироваться с начала 2021 года.
— В настоящее время в реестр коренных народов России свои фамилии внесли уже более 12 тысяч человек. Учитывая, что тех, кому больше 14 лет, среди КМНС нашего края порядка 14 тысяч человек, цифра очень хорошая. То есть почти все, кому это необходимо, уже есть в списке и могут претендовать на льготы и первоочередное распределение ресурсов, — рассказала в эксклюзивном интервью корреспонденту нашего издания руководитель краевой Ассоциации коренных и малочисленных народов Севера Любовь Одзял. — Остальным представителям КМНС стоит поторопиться. Есть риск через год остаться без рыбы, например. Следующий год станет последним, когда нормовую рыбу для семей аборигенов распределяют по заявкам в количестве от 50 до 100 кг на домочадца. С 2027 года её будут в беззаявительном порядке получать представители КМНС, чьи имена внесены в соответствующий реестр.
До недавнего времени в федеральный реестр КМНС жители Хабаровского края свои имена вносили вручную через местные администрации или ассоциацию коренных народов. Затем Хабаровский край одним из первых в стране запустил «Единое окно» для аборигенов в Многофункциональных центрах (МФЦ). Сейчас после некоторого перерыва они возобновляют свою работу.
Также соответствующий раздел появился на портале «Госуслуги». Найти его легко по поиску, введя ключевое понятие «КМНС» в поисковой строке. На этой странице можно подать сведения о себе в госреестр, своих детях, а также это смогут сделать руководители общин КМНС в отношении своих общинников. Правда, для подтверждения им потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Также необходим скан письменного согласия члена общины, что он или она доверяет руководителю внести сведения в госреестр.
Через Госуслуги также можно исправить возможные ошибки или опечатки в реестре, дополнить или исключить сведения о себе из этого списка. Также через Госуслуги представители КМНС могут узнать о положенных льготах, оформить документы на досрочную пенсию, бесплатную медицинскую помощь, получить пособия и так далее.