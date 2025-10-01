Поликарпов сказал, в какой роли брат Вэнса может вернуться на Украину

«Он уже стал пиар-фигурой, учитывая его выступление на форуме в Варшаве. Я думаю, в дальнейшем он будет мелькать на страницах газет. А если будет на Украине, то войдет там в какой-нибудь координационный совет по организации помощи, но на линию боевого соприкосновения будет выезжать не очень часто, и лишь для того, чтобы попиариться», — отметил эксперт.