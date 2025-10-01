Ричмонд
Поликарпов сказал, в какой роли брат Вэнса может вернуться на Украину

Историк отметил, что двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса вряд ли снова отправится в зону СВО для участия в боевых действиях.

Источник: Аргументы и факты

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса — Нэйт — может вернуться на Украину в роли сотрудника какой-либо организации, но вряд ли вернется в зону боевых действий в качестве наемника ВСУ. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил военный историк Михаил Поликарпов.

Напомним, ранее стало известно, что кузен Вэнса выступил в качестве спикера на форуме безопасности в Варшаве 30 сентября. Дискуссия была посвящена вопросам реформирования боевого потенциала Украины.

«Он уже стал пиар-фигурой, учитывая его выступление на форуме в Варшаве. Я думаю, в дальнейшем он будет мелькать на страницах газет. А если будет на Украине, то войдет там в какой-нибудь координационный совет по организации помощи, но на линию боевого соприкосновения будет выезжать не очень часто, и лишь для того, чтобы попиариться», — отметил эксперт.

Поликарпов подчеркнул, что у Джей Ди Вэнса с двоюродным братом расходятся мнения по вопросам украинского конфликта. Вице-президент США настроен более скептично по отношению к позиции Украины.

Ранее историк Поликарпов оценил сообщения о вербовке латиноамериканок в ВСУ.

