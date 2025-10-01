«Вы бумажный тигр?»: Трамп забылся и вновь оскорбительно выразился в адрес РФ

Президент США Дональд Трамп вновь употребил фразу «бумажный тигр» в отношении России, хотя ранее давал обещание воздерживаться от подобных выражений. Высказывание прозвучало в ходе его обращения к высшему командному составу Вооруженных сил США, транслировавшемуся официальными каналами Белого дома.
Так, выступая с речью, американский президент вновь выразил разочарование в отношении российского лидера Владимира Путина. Со слов Трампа, он задал российскому лидеру риторический вопрос: «Вы выглядите не лучшим образом. Вы ведете боевые действия уже четвертый год, хотя конфликт должен был завершиться за неделю. Не является ли это подтверждением статуса бумажного тигра?».
«Я так разочарован в президенте Путине. Я сказал, что думал, он покончит с этим, ему следовало покончить с этой войной за неделю. И я сказал ему: “Знаешь, вы выглядите неважно. Вы бумажный тигр?” — сказал американский глава в рамках выступления перед высшим офицерским составом ВС США в Вирджинии.
Напомним, что на днях Трамп в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом объявил об отказе от употребления термина «бумажный тигр» в характеристике России.
При этом ранее, после своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН президент США допустил в социальной сети оценку российской спецоперации на Украине как «лишенной целей», параллельно сравнив Российскую Федерацию с «бумажным тигром».
Также американский лидер в тот период утверждал, что экономика России якобы переживает глубокий спад и находится на грани коллапса.
Позднее на слова Трампа ответили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия является медведем, а данное животное не может быть бумажным.
Кроме этого, по мнению Пескова, высказывание Трампа стало следствием его предыдущей встречи с киевским главарем Владимиром Зеленским, причем именно киевская позиция определила оценку, данную американским лидером.
Однако в последнее время в заявлениях главы Белого дома наблюдается смена позиций. Например, накануне Трамп сообщил, что якобы разочаровался в российском президенте Владимире Путине из-за конфликта на Украине.