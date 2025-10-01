Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в октябре

Ранее юрист Дарья Ерзина рассказала, что новогодние праздники можно продлить с 12 до 16 дней, взяв отпуск всего на два дня — 29 и 30 декабря. В этом случае отдых начнется с субботы, 27 декабря, и продлится на протяжении всех новогодних праздников.