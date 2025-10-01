Шквал жалоб на систему ЖКХ обрушили приморцы на губернатора в преддверии «Прямого разговора»

В нескольких населённых пунктах имеются проблемы с обеспечением населения дровами для отопления. В посёлке Каменка Дальнегорского округа большинство частных домовладений (по приблизительной оценке самих жителей, примерно 85%) имеют печное отопление. Ближайший лесхоз, где нужно получать разрешение на заготовку дров, находится в Кавалерово, а не в Дальнегорске, ездить в соседний муниципалитет не у всех есть возможность, а те, кто добирается до Кавалерово, сталкиваются с отказом в предоставлении разрешения.
Другой заявитель уточняет, что в Кавалеровском лесхозе некоторым разрешения выдают, но с пояснением, что воспользоваться документом невозможно из-за отсутствия делян, где можно проводить заготовку дров: всю берёзу уже вырубили, а вырубка дуба запрещена. Для решения дровяной проблемы сельчанам предлагают покупать дрова у организаций, которые выиграли аукционы на поставку дров населению. Но так как большинство жителей Каменки — пенсионеры, для них твёрдое топливо будет слишком дорогим ресурсом.
«Почему, живя у леса, мы сидим без дров? Просим разрешить деляны для населения под заготовку дуба, т. к. другой альтернативы НЕТ», — пишет местный житель.
Другая жительница Каменки интересуется у губернатора, почему дуб для самостоятельной заготовки сельчанами запрещён, однако предприниматели такие дрова продают, причём по высокой, отнюдь не социальной стоимости.
В Лесозаводске в Юго-Западном микрорайоне, где более десятка многоквартирных домов, регулярно ухудшается качество водопроводной воды — из-под крана бежит вода «рыжая и вонючая», несмотря на регулярную промывку и очистку системы. Жители Арсеньева жалуются на длительное ежегодное отключение горячей воды на период с мая по октябрь, причём после запуска системы ГВС вода подаётся не просто грязная, а с примесью мазута. Схожие проблемы имеются локально и во Владивостоке. В частности, на подачу горячей воды только в отопительный сезон жалуются жильцы дома № 6 по улице Фадеева.
В селе Вольно-Надеждинское на улице Молодёжной отсутствует источник питьевой воды, за жизненно важным ресурсом жителям частного сектора приходится ездить на значительное расстояние. По словам заявителя, он неоднократно обращался в различные инстанции по этому вопросу, но получал только отписки.
А в селе Покровка вода подаётся по графику: с 6 до 12 и с 17 до 22. Новый водозабор к системе не подключают, а муниципальная администрация население по этому вопросу не информирует. Жители села опасаются, что к зиме водоснабжение будет окончательно остановлено, и сельчане останутся с размороженными системами водоснабжения и канализации. Заявителю «хочется услышать причину, по которой люди полгода живут без нормального водоснабжения, какие принимаются меры для решения проблемы и когда ждать воду».
Водоснабжение гарнизонного городка Лазо под Дальнереченском зависит от скважины в Фокино. По словам местной жительницы, инженерные коммуникации сильно изношены, в постсоветское время они ни разу не менялись. Из-за этого на водоводе регулярно случаются порывы, жители гарнизона вынуждены сутками жить без коммунальной услуги. Подвоз воды администрация организует, но по такому графику, что не все жители могут им воспользоваться. До верхних этажей вода не доходит из-за слабого напора, даже когда подачу возобновляют.
Местные жители просят обеспечить гарнизон водоснабжением от собственной Лазовской скважины, резервной, однако она требует ремонта и серьёзных финансовых вложений.
В Артёме изношена канализационная сеть. Так, от лица жильцов дома 66/1 по улице Кирова в комментариях к посту с анонсом «Прямого разговора» приморец оставил коллективное обращение по вопросу подтопления подвального помещения нечистотами. На придомовой территории находятся канализационные колодцы и сети водоканала, в результате износа и зашлакованности на протяжении участки сети водоотведения регулярно забиваются, происходит подтопление подвала многоквартирного дома. В самом доме канализационные трубы заменены, засоры происходят в колодцах и сетях, находящихся в зоне ответственности водоканала. Так как проблема не решается, при каждом засоре канализационные нечистоты вытекают в подвал. В аварийной службе водоканала в работе постоянно находятся более 80 заявок по поводу затопленных подвалов в Артёме, но на смене ежедневно работают всего два слесаря, по словам диспетчера.
На обращения жителей о сроках модернизации городских систем жизнеобеспечения, в частности канализационных сетей, чиновники администрации АГО и представители водоканала пишут только стандартные рекомендации о соблюдении культуры использования бытовой канализации (не бросать в унитаз салфетки и тряпки). Артёмовцы просят губернатора оказать содействия в замене канализационных сетей водоканала хотя бы на придомовой территории Кирова, 66.
Из села Долины Уссурийского городского округа поступило обращение по поводу отсутствия централизованного водоснабжения. Был проведён мониторинг среди населения о целесообразности пользования водяными колонками, и сельчане выразили готовность подключаться к водопроводу. Но администрация Уссурийска не может выполнить такие работы в связи с отсутствием финансирования. Также в бюджете нет средств на организацию уличного освещения в селе.
Есть проблемы и с электричеством. В частности, житель Дальнегорска сообщает губернатору, что 29 апреля 2025 года после ремонтных работ Дальнегорской электросети в частный сектор пустили ток 400 Вт, из-за чего у населения вышла из строя бытовая техника. Приморец утверждает, что «составлялись акты, были комиссии — и тишина почти пять месяцев, даже извинений нет».
А в селе Золотая Долина во время паводка минувшим летом смыло опору линии электропередач. Сельчане утверждают, что «починили её совсем не профессионально, а прикрепили тросом к лежащему дереву», поэтому при ветре и дожде электроснабжение постоянно отключается. Насосная станция находится на этой же электрической линии, местные жители опасаются остаться зимой ещё и без отопления.
Также жители Золотой Долины отмечают, что для предотвращения паводков были предприняты некоторые меры — отведение русла реки Сучан и сооружение насыпной дамбы. Эти меры были организованы после того, как в прошлом году сильно затопило местную школу и детям приходилось на протяжении двух месяцев, пока велись восстановительные работы, ездить на занятия в другой населённый пункт. Однако очередной паводок дамбу разрушил, школу затопил и повредил линию электропередач. Сельчане утверждают, что местную администрацию уведомляли о проблеме, но безрезультатно.
Регулярные отключения света происходят в Артёмовском городском округе, в частности, в микрорайоне Угольщик. Энергетическая компания Артёма не следит за состоянием электросетевого хозяйства: не прокладывают просеки, не подпиливают деревья в охранной зоне ЛЭП. Из-за такого пренебрежения почти при каждом ухудшении погодных условий (ветер, осадки) в микрорайоне отключается свет. На прошлой неделе электричество отсутствовало трое суток, 26 сентября света не было 10 часов. Жители микрорайона ожидают предстоящей зимой коммунальной катастрофы и готовы пойти на крайние меры с обращением в федеральные органы прокуратуры и Следственного комитета, а также акции протеста с перекрытием федеральной трассы «Уссури».