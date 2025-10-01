Шквал жалоб на систему ЖКХ обрушили приморцы на губернатора в преддверии «Прямого разговора»

В Артёме изношена канализационная сеть. Так, от лица жильцов дома 66/1 по улице Кирова в комментариях к посту с анонсом «Прямого разговора» приморец оставил коллективное обращение по вопросу подтопления подвального помещения нечистотами. На придомовой территории находятся канализационные колодцы и сети водоканала, в результате износа и зашлакованности на протяжении участки сети водоотведения регулярно забиваются, происходит подтопление подвала многоквартирного дома. В самом доме канализационные трубы заменены, засоры происходят в колодцах и сетях, находящихся в зоне ответственности водоканала. Так как проблема не решается, при каждом засоре канализационные нечистоты вытекают в подвал. В аварийной службе водоканала в работе постоянно находятся более 80 заявок по поводу затопленных подвалов в Артёме, но на смене ежедневно работают всего два слесаря, по словам диспетчера.