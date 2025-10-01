Тройная проблема: чем для ВСУ обернется поставка новых F-16, Mirage, Gripen

«F-16, например, готовы были поставить 12−16 штук. Но об этом еще несколько месяцев назад они говорили. Французы могут поставить порядка 16−18 истребителей Mirage. Они уже передавали украинской армии пять истребителей: один подбили, второй в ремонте — летают всего три сейчас. Шведских Saab JAS 39 Gripen ВСУ могут получить в пределах 6−8 штук», — сказал Попов.