Тройная проблема: чем для ВСУ обернется поставка новых F-16, Mirage, Gripen

Запад пообещал Киеву новые истребители: американские F-16, французские Mirage и шведские Gripen. Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru сообщил, что украинская армия вместо очередных поставок получит новые проблемы.
Сколько истребителей ВСУ могут получить, с какими проблема столкнутся и почему самолеты смогут использоваться украинскими военными не раньше весны 2026 года — в материале aif.ru.
Запад кормит Киев обещаниями.
29 сентября замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что в будущем ожидаются поставки ВСУ американских истребителей F-16, французских самолетов Mirage и шведских Gripen. Он не уточнил их объемы, а также сроки поставок.
Западные страны давно обещают Украине поставки истребителей F-16, Mirage и Gripen, но постоянно их откладывают. Если передача все же состоится, ВСУ смогут получить до 18 истребителей каждого вида, считает Попов.
«F-16, например, готовы были поставить 12−16 штук. Но об этом еще несколько месяцев назад они говорили. Французы могут поставить порядка 16−18 истребителей Mirage. Они уже передавали украинской армии пять истребителей: один подбили, второй в ремонте — летают всего три сейчас. Шведских Saab JAS 39 Gripen ВСУ могут получить в пределах 6−8 штук», — сказал Попов.
Генерал подчеркнул, что речь идет лишь о договоренностях западных политиков, в реальности ВСУ быстрее столкнутся с рядом проблем, чем смогут хоть как-то задействовать новую партию истребителей в зоне спецоперации.
Вместо поставок — проблемы.
Украинские военные получат больше проблем при поставке от Запада новой партии истребителей. Основные сложности связаны с интеграцией западной техники в существующую систему и логистикой.
«Западные истребители Киеву придется адаптировать под свои стандарты и частоты, иначе их же ПВО начнет сбивать новые истребители, считая их инородными. Пилоты несколько месяцев потратят на обучение. Также переучиваться придется инженерно-техническому составу. А здесь уже большой проблемой будет языковой барьер, поскольку технические вопросы на иностранном языке бывает сложно обсуждать даже с переводчиком», — подчеркнул эксперт.
Генерал напомнил, что и Россия обладает целым рядом истребителей, которые способны уничтожить новую поставку ВСУ. Среди них, например, Су-35 и МиГ-29.
Все эти проблемы приведут к тому, что новые истребители смогут использоваться в зоне СВО в лучшем случае весной 2026 года. И то при условии, что их передадут Украине уже в ближайшие дни.
Отдельной проблемой для Киева является и сама перевозка военных самолетов на территорию Украины. По словам Попова, вероятнее всего, их сначала привезут в Польшу по частям, там же соберут, а затем перевезут на Украину.
Дорогие для ВСУ Gripen.
Шведские Saab JAS 39 Gripen хоть и легкие, но дорогие в обслуживании истребители.
«Шведские истребители Gripen — легкие, но дорогие в обслуживании. Они похожи на российские МиГ-29, но все-таки там идет речь о четвертом поколении, я думаю, они не самые последние истребители отдадут ВСУ — из резерва», пояснил Попов.
По словам генерала, пообещавшие истребители ВСУ политики вряд ли вызвали одобрение у представителей Минобороны Швеции.
«У шведов у самих не хватает истребителей. Они будут просто отрывать их от сердца. Эти самолеты дорого восстанавливать», — уточнил Попов.
К слову, спустя несколько часов после заявления замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка представители Минобороны Швеции опровергли отправку истребителей Украине.
«Согласия на отправку истребителей JAS 39 Gripen Киеву нет», — сказал пресс-секретаря МО Швеции Йохан Йельмстранд.
Представитель ведомства отметил, что в настоящее время Швеция лишь изучает возможность поставок.