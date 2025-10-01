Бикинский суд отказал отцу-невидимке в выплатах за погибшего на СВО сына

Суд в споре между родителями погибшего участника специальной военной операции встал на сторону матери, которая добивалась лишения отца военнослужащего прав на получение выплат. Как выяснилось во время заседания, ответчик — биологический отец — бросил женщину с новорождённым сыном, его воспитанием не занимался и согласился на усыновление мальчика отчимом. Это не помешало нерадивому отцу требовать получения выплат после гибели сына на СВО, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Суд в Бикине поставил точку в споре между родителями участника специальной военной операции. Отец претендовал на получение установленных государством выплат по случаю гибели военнослужащего, выполнявшего свой воинский долг. При этом, как выяснилось во время заседания суда, родители никогда не состояли в браке и расстались через восемь месяцев после рождения ребенка. Мальчика до совершеннолетия воспитывал отчим. Биологический же отец с сыном не общался, алименты выплачивал только в принудительном порядке, не всегда вовремя и даже согласился на усыновление своего ребенка другим мужчиной.
Повзрослевший сын ответчика погиб при выполнении воинского долга на СВО, и биологический отец попытался получить установленные государством выплаты. Суд признал его требования необоснованными и в получении выплат отказал, с чем ответчик не согласился. Попытался оспорить решение суда, но безрезультатно.