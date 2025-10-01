Бикинский суд отказал отцу-невидимке в выплатах за погибшего на СВО сына

Суд в Бикине поставил точку в споре между родителями участника специальной военной операции. Отец претендовал на получение установленных государством выплат по случаю гибели военнослужащего, выполнявшего свой воинский долг. При этом, как выяснилось во время заседания суда, родители никогда не состояли в браке и расстались через восемь месяцев после рождения ребенка. Мальчика до совершеннолетия воспитывал отчим. Биологический же отец с сыном не общался, алименты выплачивал только в принудительном порядке, не всегда вовремя и даже согласился на усыновление своего ребенка другим мужчиной.