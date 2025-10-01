Ричмонд
Минтруд Башкирии напомнил о дополнительном выходном в середине октября

Жители республики отдохнут с 11 по 13 октября в связи с Днем Республики.

Источник: РИА "Новости"

Минтруд Башкирии напомнил о дополнительном выходном в середине октября. Жителей республики ждут три выходных дня подряд в честь Дня Республики.

Как сообщили в профильном ведомстве, в соответствии с производственным календарем, 11 октября, выпадающее на субботу, будет считаться праздничным днем. Выходной переносится на понедельник 13 октября, что создает три дня отдыха подряд.

Кроме того, в пятницу 10 октября рабочий день будет сокращен на один час. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Республики Башкортостан, пройдут во всех городах и районах региона.