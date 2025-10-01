Ричмонд
ВСУ запретили украинским журналистам публиковать данные о погибших военных

Украинские военнослужащие ввели запрет для журналистов на публикацию информации о погибших солдатах, даже при наличии достоверных сведений. Об этом стало известно РИА Новости, которые получили доступ к 22-страничному руководству для украинских журналистов, работающих в зоне проведения специальной военной операции.

— Не публикуйте данные об обстрелах или гибели людей, если об этом не сообщали официальные источники, даже в тех случаях, когда вы располагаете самой достоверной информацией, — говорится в документе.

Этот запрет касается как информации о погибших, так и о последствиях обстрелов, передает РИА Новости.

Ранее служба безопасности Украины (СБУ) запретила администраторам украинских групп размещать информацию о пропавших без вести бойцах Вооруженных сил Украины.

Российские хакеры взломали почту офицера Вооруженных сил Украины и выгрузили данные об убитых иностранных наемниках, написал 18 сентября Telegram-канал Mash. По данным источника, во время спецоперации на Украине погибли или пропали более трех тысяч военных из других стран.