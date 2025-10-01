Наш «Август» — не ремейк. Режиссер Никита Высоцкий ответил критикам фильма

— Да, думаю, так. Люди, которые хорошо знают роман, ожидали определённых поворотов сюжета и смыслов, а увидели другое. Это может раздражать. Но наш подход вполне допустим. Мы ни в коем случае не принижаем Богомолова. Это прекрасный роман, мы брались за него с огромным уважением и любовью. Картина получилась другой, но она имеет право на существование.