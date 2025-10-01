Наш «Август» — не ремейк. Режиссер Никита Высоцкий ответил критикам фильма

Режиссёр Никита Высоцкий рассказывает, почему «Август» нельзя считать ремейком, как изменилась экранизация романа Богомолова по сравнению с прежними версиями, что думает о критике зрителей, выборе актёров и теме войны в кино.
Со времени прошлых экранизаций «Августа» изменился киноязык.
Сразу после премьеры соцсети заполнились комментариями. И если одни зрители были в восторге, то другие не могли смириться с самим фактом нового ремейка.
— Читаете комментарии и отзывы на «Август»?
— Нет, не смотрел.
— Многие критики упорно сравнивают вашу работу с фильмами, снятыми ранее по тому же роману. Как вы считаете, это вообще нормально — сопоставлять картины, ведь у каждой свой режиссёрский почерк, концепция, актёры?
— Кто как хочет, тот так и делает. Есть люди, которые перед походом в театр перечитывают «Вишнёвый сад» — чтобы лучше понять, или, может быть, сохранить какое-то особое отношение. Есть те, кто пересматривает старые экранизации, чтобы сравнить или закрепить впечатление. Поэтому мы знали, что так будет.
Другое дело, что прошло четверть века между этими фильмами. За это время изменился язык кино. Если сейчас показывать картину, снятую «по-старому», в стиле начала 2000-х, зрители просто не будут смотреть. Поэтому это разные вещи, разное время и разные люди.
— То есть претензии скорее не к качеству, а к тому, что ваша версия заметно отошла от романа?
— Да, думаю, так. Люди, которые хорошо знают роман, ожидали определённых поворотов сюжета и смыслов, а увидели другое. Это может раздражать. Но наш подход вполне допустим. Мы ни в коем случае не принижаем Богомолова. Это прекрасный роман, мы брались за него с огромным уважением и любовью. Картина получилась другой, но она имеет право на существование.
У наследников Богомолова были вопросы.
— Известно, что сам Богомолов довольно жёстко реагировал на первые попытки экранизации. Были ли у вас сложности с его наследниками?
— Да, вопросы были, но рабочие. Всё решилось взаимоуважительно. Больше всего мы общались с вдовой Богомолова. Она очень серьёзный, принципиальный человек, и во время работы у нас проходили обсуждения, иногда даже требования звучали. Но всё удалось урегулировать.
— Много споров вызывает и подбор актёров. Многие зрители сравнивают исполнителей с Мироновым и другими актёрами фильма Пташука. Как вы к этому относитесь?
— Пусть сравнивают. Картина Пташука действительно имела сильную актёрскую работу, и она хорошо принята. Но выбор актёра — это всегда решение, связанное с новым подходом. Копировать Миронова бессмысленно, даже такому актёру, как Безруков. Миронов, Логгинов, Табаков делали своё. Наши актёры тоже убедительны.
Мы сделали самостоятельную работу, связанную с прежними картинами, но всё же другую. Эта история о людях, которые идут к истине. Так назывался роман — «Момент истины». Мне кажется, это главное. И актёры у нас очень сильные: не только трое главных, но и Роман Мадянов в своей последней работе, Даня Воробьёв, Кузнецов, Васильев. Все очень востребованные и талантливые.
Кино каждый посмотрит и вынесет своё суждение. Для меня самое грустное — это когда фильм не вызывает эмоций. А здесь люди выходят в соцсети, начинают либо громить, либо хвалить. Это значит, что кино живое.
Великая Отечественная война — часть генетической памяти.
— Планируете ли вы ещё обращаться к теме Великой Отечественной войны?
— Сейчас в ближайших планах таких проектов нет. Но тема неисчерпаемая. Война — это часть нашей генетической памяти. Даже для тех, кто родился позже, она продолжает волновать. И кинематографисты, и писатели, и художники будут обязательно к ней возвращаться. Это великая трагедия, но именно в ней открывается и самое лучшее в человеке.
— И последний вопрос: можно ли назвать «Август» ремейком?
— Нет, это не ремейк. Это экранизация романа Богомолова, с отступлениями, но самостоятельная работа. И это нормально. С классикой так и должно быть: экранизаций Анны Карениной — десятки, у Булгакова тоже снимают новые версии. Так и будет всегда. «Август» — это экранизация «Момента истины», сделанная в 2025 году, а не повтор чужого фильма.