В Иркутске отключат светофоры на двух перекрестках 1 октября

В связи с плановыми работами «Южных электрических сетей» на двух перекрестках в Иркутске отключат светофоры. Как сообщили КП-Иркутск в администрации областного центра, светосигнальные приборы отключат 1 октября до 17:00.
— Отключение затронет пересечения: улицы Седова с улицей Пискунова, улицы Седова с 4-й Советской улицей, — поделились в администрации.
Автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными при проезде данных участков, соблюдать правила дорожного движения и проявлять повышенную осторожность. Пешеходам также следует переходить дорогу только после убеждения в безопасности перехода.