Коммерсант в Комсомольске подкупил сотрудника МУП и экономил на отоплении

В Комсомольске-на-Амуре в суде рассматривается дело известного предпринимателя, которого обвиняют в даче взятки должностному лицу МУП «Производственное предприятие тепловых сетей» с целью занижения показаний приборов учета тепловой энергии, сообщает Komsagram.
По версии следствия, преступление было совершено в 2020—2021 годах. Построив несколько объектов недвижимости, коммерсант нанял начальника участка контрольно-измерительных приборов и автоматики для установки приборов и последующего обслуживания. По данным следствия, тот передавал поставщику ресурсов заниженные показания, благодаря чему коммерсант платил за тепло значительно меньше.
«Сэкономленные» средства распределялись между участниками схемы: начальник участка оставлял себе 75%, остальное делилось с Владимиром Ивановым, ныне покойным директором ОАО «ДЭК», который познакомил участников друг с другом. Общая сумма «вознаграждений» составила сотни тысяч рублей, передаваемых как наличными, так и переводом на карту.
Интересно, что уголовное дело против начальника участка в начале возбудили не за взятку, а за злоупотребление должностным положением. Коммерсант по этому эпизоду выступает свидетелем.
На заседании 30 сентября начальник участка отказался от своих прежних показаний, заявив о моральном давлении на допросе. Адвокат ходатайствовал об их исключении, но судья отказал, сочтя ходатайство преждевременным.
Следующее заседание суда назначено на 9 октября.