Коммерсант в Комсомольске подкупил сотрудника МУП и экономил на отоплении

По версии следствия, преступление было совершено в 2020—2021 годах. Построив несколько объектов недвижимости, коммерсант нанял начальника участка контрольно-измерительных приборов и автоматики для установки приборов и последующего обслуживания. По данным следствия, тот передавал поставщику ресурсов заниженные показания, благодаря чему коммерсант платил за тепло значительно меньше.