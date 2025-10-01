ГАИ Башкирии проводит сплошные проверки на трассе М-5

Как сообщил в своих соцсетях главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, мероприятия направлены на профилактику ДТП и исключение грубых нарушений правил дорожного движения.
— Инспекторский состав отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции МВД по РБ ориентирован на пресечение нарушений, связанных с управлением транспорта водителями, не имеющими водительского удостоверения, а также ранее лишённых права управления. Особое внимание уделено нетрезвому вождению и правилам перевозки детей, — отметил он.
Напоминаем, что тактика «сплошных» проверок предполагает остановку сотрудниками полиции всех автомобилей без исключения на заранее выбранном безопасном участке дороги.