ГАИ Башкирии проводит сплошные проверки на трассе М-5

В эти минуты массовые проверки водителей проходят в Туймазинском районе на 1331 км автодороги М-5 «Урал».

Источник: ГАИ Башкирии

Как сообщил в своих соцсетях главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов, мероприятия направлены на профилактику ДТП и исключение грубых нарушений правил дорожного движения.

— Инспекторский состав отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции МВД по РБ ориентирован на пресечение нарушений, связанных с управлением транспорта водителями, не имеющими водительского удостоверения, а также ранее лишённых права управления. Особое внимание уделено нетрезвому вождению и правилам перевозки детей, — отметил он.

Напоминаем, что тактика «сплошных» проверок предполагает остановку сотрудниками полиции всех автомобилей без исключения на заранее выбранном безопасном участке дороги.