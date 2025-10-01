ГАИ Башкирии проводит сплошные проверки на трассе М-5

— Инспекторский состав отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции МВД по РБ ориентирован на пресечение нарушений, связанных с управлением транспорта водителями, не имеющими водительского удостоверения, а также ранее лишённых права управления. Особое внимание уделено нетрезвому вождению и правилам перевозки детей, — отметил он.