В Ростовской области из-за падения беспилотника произошел пожар и пропал свет

Воздушная атака отражена силами ПВО в Ростовской области ночью 1 октября.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 1 октября силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку в северной части Ростовской области. Как сообщается в официальном телеграм-канале губернатора региона Юрия Слюсаря, в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах были уничтожены и перехвачены беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

В Верхнедонском районе из-за падения одного из дронов на территории промышленного объекта загорелась кровля здания и трава в поле. Прибывшие дежурные расчеты пожарных ликвидировали возгорание. По данным властей, люди не пострадали.

В результате ночного инцидента также было нарушено энергоснабжение в нескольких поселках Верхнедонского и Шолоховского районов. На данный момент электроснабжение в этих населенных пунктах восстановлено по резервной схеме.

