Число жертв землетрясения на Филиппинах достигло 60 человек

Землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее 30 сентября, вызвало значительные разрушения: обрушились четыре здания, повреждены три правительственных строения, а также выведены из строя шесть мостов и одна дорога. Также изначально сообщалось о 20 погибших и 37 раненых.