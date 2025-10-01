Число жертв землетрясения на Филиппинах достигло 60 человек

Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах увеличилось до 60 человек. Информацию об этом в среду, 1 октября, распространил телеканал GMA News, ссылаясь на данные управления гражданской обороны республики.
Заместитель секретаря управления гражданской обороны Филиппин Бернардо Алехандро сообщил, что поступает все больше сообщений о жертвах, и подтвердил факт гибели 60 человек.
Помимо этого, сообщается об обрушении здания спортивно-оздоровительного комплекса в районе муниципалитета Сан-Ремихио, под обломками которого оказались люди. В настоящее время там ведутся активные поисково-спасательные работы.
По данным телеканала, число жертв продолжает расти и тела погибших поступают в городскую больницу Бого. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщает, что подземные толчки ощущались во вторник в 21:59 по местному времени.
Землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее 30 сентября, вызвало значительные разрушения: обрушились четыре здания, повреждены три правительственных строения, а также выведены из строя шесть мостов и одна дорога. Также изначально сообщалось о 20 погибших и 37 раненых.