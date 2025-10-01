Россиянам рассказали об основании для автоматического аннулирования водительских прав

«Если при диспансеризации, медосмотре, визите в поликлинику у автомобилиста выявляются признаки медицинского противопоказания к вождению, водитель будет направлен на внеочередное обследование. К таким заболеваниям относятся психические, а также нарушения зрения и опорно-двигательного аппарата», — уточнил Александр Хаминский.