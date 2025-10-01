Ричмонд
Россиянам рассказали об основании для автоматического аннулирования водительских прав

Юрист Хаминский предупредил, что новый закон позволит автоматически изъять права.

Источник: Комсомольская правда

Новый закон расширит полномочия ГИБДД. С марта 2027 года будет действовать режим автоматического изъятия водительских прав. Документ могут аннулировать по медицинским показаниям. Об этом предупредил юрист Александр Хаминский в беседе с «Лентой.ру».

Согласно новому закону, аннулировать права по выявленным в ходе проверки медицинским противопоказаниям станет проще. При наличии таких признаков они будут автоматически заноситься в базу Минздрава. Затем сведения станут передаваться в ГИБДД.

«Если при диспансеризации, медосмотре, визите в поликлинику у автомобилиста выявляются признаки медицинского противопоказания к вождению, водитель будет направлен на внеочередное обследование. К таким заболеваниям относятся психические, а также нарушения зрения и опорно-двигательного аппарата», — уточнил Александр Хаминский.

Кроме того, в ГД предложили изменить систему здравоохранения. Закон, в случае принятия, даст право главам регионов по своему усмотрению исключать из системы ОМС страховые медицинские организации.