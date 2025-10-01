В аэропорту Омска подняли стоимость парковки

Правда, цены изменились лишь для тех автовладельцев, которые планируют оставить машину на парковке на несколько дней. Первые сутки паркинга на на парковке Р1 у входа в аэропорт обойдутся теперь в 700 рублей, дальнейшие дни — по 450. Раньше эти услуги стоили 600 и 400 рублей соответственно.