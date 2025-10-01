В аэропорту Омска подняли стоимость парковки

Омский аэропорт поднял стоимость платной парковки на своей территории. Новый ценник начал действовать сегодня, 1 октября.
Правда, цены изменились лишь для тех автовладельцев, которые планируют оставить машину на парковке на несколько дней. Первые сутки паркинга на на парковке Р1 у входа в аэропорт обойдутся теперь в 700 рублей, дальнейшие дни — по 450. Раньше эти услуги стоили 600 и 400 рублей соответственно.
Парковка Р2 слева от международного терминала будет стоить 450 рублей в первые сутки и 350 в последующие — цена поднялась на 50 рублей. Также на 50 рублей выросла парковка для мотоциклов, ее стоимость составляет сейчас 200 рублей в сутки.
Тариф на временную стоянку не изменился. Первые 15 минут постоя обойдутся автомобилистам бесплатно, первый два часа по 250 рублей за час, последующие — 150 рублей в час.
Отметим, что рядом с платной парковкой у аэропорта есть бесплатная.