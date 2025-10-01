В Прибайкальском нацпарке открыли все туристические маршруты

С 1 октября все туристические маршруты Прибайкальского национального парка доступны для посещения. В сентябре текущего года количество одновременно закрытых территорий и экотроп в нацпарке доходило до шести. Причинами были высокие классы пожарной опасности и выход медведей, пишет ИА IrkutskMedia.