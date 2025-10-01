Ричмонд
В Прибайкальском нацпарке открыли все туристические маршруты

Ранее территории и экотропы закрывали из-за высоких классов пожарной опасности и выхода медведей.

Источник: IrkutskMedia.ru

С 1 октября все туристические маршруты Прибайкальского национального парка доступны для посещения. В сентябре текущего года количество одновременно закрытых территорий и экотроп в нацпарке доходило до шести. Причинами были высокие классы пожарной опасности и выход медведей, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», погодные условия способствовали снижению риска возгораний в парке, а отсутствие следов пребывания медведей, зафиксированное государственными инспекторами, позволило снять ограничения, связанные с активностью диких зверей.

Ранее агентство сообщало, что в Ольхонском районе медведь вышел к деревне Тырган и загрыз двух охотничьих собак.