Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стал известен возраст омских долгожителей

В Омске самые взрослые долгожители живут в Советском округе.

В Отделении Социального фонда России по Омской области ко Дню пожилого человека, который отмечается в среду, 1 октября 2025 года, рассказали о самых взрослых жителях региона.

По данным омского отделения СФР, в Омской области 104 жителя перешагнули столетний рубеж.

В Омске старейшие жители живут в Советском административном округе: это женщина 1918 года рождения и мужчина 1920 года рождения.

В Омском районе проживает долгожительница 1920 года рождения, а в Кормиловском — старейший житель области 1924 года рождения.

Как уже сообщалось ранее, всего в регионе насчитывается 545 695 получателей пенсии, из которых 90 459 пенсионеров продолжают работать. Самому старшему из работающих пенсионеров — 93 года.