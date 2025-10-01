Стал известен возраст омских долгожителей

В Отделении Социального фонда России по Омской области ко Дню пожилого человека, который отмечается в среду, 1 октября 2025 года, рассказали о самых взрослых жителях региона.
По данным омского отделения СФР, в Омской области 104 жителя перешагнули столетний рубеж.
В Омске старейшие жители живут в Советском административном округе: это женщина 1918 года рождения и мужчина 1920 года рождения.
В Омском районе проживает долгожительница 1920 года рождения, а в Кормиловском — старейший житель области 1924 года рождения.
Как уже сообщалось ранее, всего в регионе насчитывается 545 695 получателей пенсии, из которых 90 459 пенсионеров продолжают работать. Самому старшему из работающих пенсионеров — 93 года.