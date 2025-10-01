Ричмонд
Что изменится в жизни волгоградцев в октябре 2025 года

Специалисты портала «Госуслуги» рассказали, что нового ждет жителей России, в том числе и волгоградцев, в октябре 2025 года.

Индексация выплат.

С 1 октября на 7,6% повышаются некоторые выплаты из бюджета. Вырастет зарплата сотрудников-негосслужащих в федеральных госорганах, а также оклады военнослужащих, работников ОВД, таможенных органов, вознаграждения адвокатам по назначению, вознаграждения преподавателям юридических дисциплин — членам экзаменационной комиссии.

Также вырастет размер выплат работникам бюджетной сферы.

Банки и микрокредитные организации.

Системно значимые банки теперь должны добавить в мобильные приложения функцию для заявлений о мошенническом переводе. Также граждане смогут формировать справки о такой операции.

Самозанятые, которые оформили кредит для предпринимательской деятельности после 1 марта 2024 года, получат возможность взять кредитные каникулы.

Микрокредитные организации с 22 октября смогут предоставлять ипотечные займы физлицам не для предпринимательской деятельности.

Кроме этого, до 2,8 млн рублей вырастет размер страхового возмещения по рублевым вкладам, удостоверенным сберегательными сертификатами. Это изменение вступит в силу с 30 октября.

Армия.

В октябре начинается осенний призыв в армию. Он коснется мужчин от 18 до 30 лет. Исключение — граждане, которым 27 и более лет исполнилось до 31 декабря 2023 года.

Жилье и налоги.

С 4 октября 2025 года в выписке из ЕГРН появятся сведения о нынешних и бывших членах семьи собственника приватизированного жилья. Также эти данные будут указываться для собственников, которые состоят в жилищном или жилищно-строительном кооперативе.

До конца октября завершится рассылка уведомлений о начисленных имущественных налогах и НДФЛ за прошлый год. Уплатить их нужно до 1 декабря 2025-го.