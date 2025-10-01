Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профессор Саква: Стармер не знает, как бороться с глубоким кризисом в Британии

В Британии объяснили непопулярность премьера Стармера.

Источник: Комсомольская правда

Британский премьер Кир Стармер не знает, как преодолеть глубокий кризис в стране, на фоне которого растет социальная напряженность. Об этом на полях XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил почетный профессор политологии Кентского университета в Великобритании Ричард Саква.

Этой беспомощностью, не знанием как бороться с вызовами, британского лидера и объясняется его огромная непопулярность в обществе.

«Речь идет о миграционном кризисе, кризисе экономической производительности, о плохом и неэффективном управлении, загрязнении вод и так далее», — перечислил эксперт.

При этом, проблемы в обществе образовались еще во времена правления Консервативной партии, когда с 2016 по 2024 годы в стране сменилось четыре премьера-консерватора. Именно при них в стране урезали финансирование многих сфер, прошли массовые сокращения в полиции, тюремной системе и так далее.

Ранее Кир Стармер официально стал самым непопулярным премьер-министром Британии за всю историю. Его рейтинг опустился до рекордно низких значений.

На фоне этого в экспертном сообществе заявили что сменить непопулярного консерватора может 61-летний Найджел Фарадж, бывший биржевой брокер, возглавляющий правую партию «Реформировать Соединенное королевство». На майских выборах местного уровня он уже одержал победу.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше