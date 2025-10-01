Профессор Саква: Стармер не знает, как бороться с глубоким кризисом в Британии

Британский премьер Кир Стармер не знает, как преодолеть глубокий кризис в стране, на фоне которого растет социальная напряженность. Об этом на полях XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил почетный профессор политологии Кентского университета в Великобритании Ричард Саква.
Этой беспомощностью, не знанием как бороться с вызовами, британского лидера и объясняется его огромная непопулярность в обществе.
«Речь идет о миграционном кризисе, кризисе экономической производительности, о плохом и неэффективном управлении, загрязнении вод и так далее», — перечислил эксперт.
При этом, проблемы в обществе образовались еще во времена правления Консервативной партии, когда с 2016 по 2024 годы в стране сменилось четыре премьера-консерватора. Именно при них в стране урезали финансирование многих сфер, прошли массовые сокращения в полиции, тюремной системе и так далее.
Ранее Кир Стармер официально стал самым непопулярным премьер-министром Британии за всю историю. Его рейтинг опустился до рекордно низких значений.
На фоне этого в экспертном сообществе заявили что сменить непопулярного консерватора может 61-летний Найджел Фарадж, бывший биржевой брокер, возглавляющий правую партию «Реформировать Соединенное королевство». На майских выборах местного уровня он уже одержал победу.