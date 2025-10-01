Профессор Саква: Стармер не знает, как бороться с глубоким кризисом в Британии

При этом, проблемы в обществе образовались еще во времена правления Консервативной партии, когда с 2016 по 2024 годы в стране сменилось четыре премьера-консерватора. Именно при них в стране урезали финансирование многих сфер, прошли массовые сокращения в полиции, тюремной системе и так далее.