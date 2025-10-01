«Карточки-подсказки»: стало известно, с чем Байден выступал на мероприятиях

Команда экс-президента США Джо Байдена готовила для него карточки-подсказки с именами и фотографиями экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и других известных демократов, чтобы он мог обращаться к ним на публичных мероприятиях. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на документы.
Уточняется, что в одной из карточек, посвященной церемонии вручения Президентской медали свободы, упоминалась Хиллари Клинтон. Ее представили как госсекретаря эпохи Обамы-Байдена, а среди других получателей награды был, например, актер Дензел Вашингтон.
Так, среди пяти обнаруженных карточек-подсказок, которые нашли при расследовании Национального архива по делу об автоподписи, четыре имели штамп «президент видел». Пятая карточка, содержащая детали вопроса журналиста ABC News во время пресс-конференции, была без этой пометки.
Как сообщает канал, непонятно, пользовался ли Байден всеми этими карточками на мероприятиях.
Ранее у Джо Байдена выявили агрессивный рак простаты. По словам врачей, эта форма рака успешно лечится гормональной терапией, что позволяет держать болезнь под стабильным контролем.