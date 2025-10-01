«Карточки-подсказки»: стало известно, с чем Байден выступал на мероприятиях

Команда экс-президента США Джо Байдена готовила для него карточки-подсказки с именами и фотографиями экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и других известных демократов, чтобы он мог обращаться к ним на публичных мероприятиях. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на документы.