Этнокультурный фестиваль национальных игр прошел в Иркутске

«В Иркутске живут представители более ста национальностей. У каждого из них свои обычаи, танцы, песни и игры, — отметила начальник управления реализации общественных инициатив администрации Иркутска Александра Егорова. — Мы познакомили гостей мероприятия с играми, которые имеют многовековую историю. Они сохранились и дошли до наших дней, вбирая в себя лучшие традиции».