Этнокультурный фестиваль национальных игр прошел в Иркутске

В нем приняли участие более 500 иркутян и гостей города.
Собравшиеся попробовали свои силы в борьбе «Куреш», поучаствовали в турнирах «Шагай наадан» (бросание косточек) и «Мушхуурга» (перетягивание палки), поиграли в городки и нарды.
«В Иркутске живут представители более ста национальностей. У каждого из них свои обычаи, танцы, песни и игры, — отметила начальник управления реализации общественных инициатив администрации Иркутска Александра Егорова. — Мы познакомили гостей мероприятия с играми, которые имеют многовековую историю. Они сохранились и дошли до наших дней, вбирая в себя лучшие традиции».
Организаторами фестиваля выступили управление реализации общественных инициатив администрации города и общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России» при поддержке Иркутского государственного университета путей сообщения.
Целью мероприятия стала популяризация культурного наследия народов России и укрепление межнациональных отношений в столице региона, сообщает пресс-служба мэрии.