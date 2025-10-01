Ричмонд
Этнокультурный фестиваль национальных игр прошел в Иркутске

Иркутск, НИА-Байкал — В роще «Звездочка» прошел этнокультурный фестиваль национальных игр.

Источник: Мэрия Иркутска

В нем приняли участие более 500 иркутян и гостей города.

Собравшиеся попробовали свои силы в борьбе «Куреш», поучаствовали в турнирах «Шагай наадан» (бросание косточек) и «Мушхуурга» (перетягивание палки), поиграли в городки и нарды.

«В Иркутске живут представители более ста национальностей. У каждого из них свои обычаи, танцы, песни и игры, — отметила начальник управления реализации общественных инициатив администрации Иркутска Александра Егорова. — Мы познакомили гостей мероприятия с играми, которые имеют многовековую историю. Они сохранились и дошли до наших дней, вбирая в себя лучшие традиции».

Организаторами фестиваля выступили управление реализации общественных инициатив администрации города и общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России» при поддержке Иркутского государственного университета путей сообщения.

Целью мероприятия стала популяризация культурного наследия народов России и укрепление межнациональных отношений в столице региона, сообщает пресс-служба мэрии.