Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 1 октября 2025:
1. В аэропорту Анталии у туристов из Молдовы на стойке регистрации рейсов в Кишинев требуют по 150 долларов: Без этого не дают улететь — что происходит.
2. Не носишь в сердце желтый цвет, накликаешь себе ты бед: Жители Молдовы, проголосовавшие против ПАС, сегодня оказались «наймитами Кремля» и обыкновенными «бандитами».
3. Под прицелом ПАС оказался лидер партии «Демократия дома»: Молдавские власти могут аннулировать парламентские мандаты Василия Костюка и его однопартийцев — из-за доноса.
4. Красиво жрать не запретишь: В Молдове каждая семья ежегодно выкидывает около 70 кг продуктов — кто «недоедает» больше всех.
5. Внезапные октябрьские морозы: Осень в Молдове нас не жалеет — ночью жутко холодно, а днем лишь +10.
