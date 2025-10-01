Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 1 октября 2025: Почему в Анталии у туристов из Молдовы требуют по 150 долларов; жители Молдовы, не голосовавшие за ПАС, стали «наймитами Кремля»; молдавские власти могут

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 1 октября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 1 октября 2025:

1. В аэропорту Анталии у туристов из Молдовы на стойке регистрации рейсов в Кишинев требуют по 150 долларов: Без этого не дают улететь — что происходит.

2. Не носишь в сердце желтый цвет, накликаешь себе ты бед: Жители Молдовы, проголосовавшие против ПАС, сегодня оказались «наймитами Кремля» и обыкновенными «бандитами».

3. Под прицелом ПАС оказался лидер партии «Демократия дома»: Молдавские власти могут аннулировать парламентские мандаты Василия Костюка и его однопартийцев — из-за доноса.

4. Красиво жрать не запретишь: В Молдове каждая семья ежегодно выкидывает около 70 кг продуктов — кто «недоедает» больше всех.

5. Внезапные октябрьские морозы: Осень в Молдове нас не жалеет — ночью жутко холодно, а днем лишь +10.

Читайте также:

Оппозиция ответственности не боится: Почему ПАС-Санду невыгодно, чтобы кто-то работал на благо страны.

В соцсетях ходят слухи, что оппозиционные силы сами не хотели приходить к власти (далее).

Выборы закончились, можно расходиться: Чтобы победить, ПАС надо было напугать избирателя до дрожи в коленках, до озноба, до холодного пота мифическими российскими солдатами в аэропорту Кишинева и несуществующей угрозой из Приднестровья.

Уже с 29 сентября власть не ноет о военной российской угрозе, о десятках тысяч военных из России, о том, что наш аэропорт под угрозой, а из Приднестровья готовы идти маршем на Одессу (далее).

«Победу PAS обеспечило использование всего административного ресурса»: Прорыв к власти в Молдове партии Санду может обернуться объединением оппозиции, как в парламенте, так и на улице.

Политолог Анатолий Дирун прокомментировал итоги выборов (далее).