Украинцы распродают поставленные Норвегией арктические сухпайки

Жители Украины начали выставлять на продажу арктические сухпайки, входившие в военную помощь, предоставленную Норвегией, сообщает РИА Новости. Объявления с такими наборами появились на популярных торговых площадках страны.
На упаковке этих рационов, произведённых норвежской компанией Drytech AS, указано, что они предназначены для питания в экстремальных условиях. В описании одного из интернет-магазинов подчёркивается, что сухпайки были разработаны специально для сурового арктического климата.
Согласно информации с этикетки, энергетическая ценность одного набора составляет 1300 килокалорий. В меню могут входить паста с прованскими травами, цельнозерновой хлеб, сухофрукты, энергетический батончик, напиток и печёночный паштет. В некоторых объявлениях продавцы называют эти пайки «самыми современными в Европе» и подчёркивают, что они одобрены НАТО.
Ранее сообщалось, что на украинских сайтах объявлений массово продаются сухпайки, ранее поставленные стране в качестве военной помощи от Эстонии.