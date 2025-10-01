В Иркутске организована ежедневная уборка улиц

Отдельное внимание уделяется содержанию мостовых сооружений, сообщает пресс-служба мэрии. МУП СЭМ и другие подрядчики косят траву, подметают тротуары и лестницы. Такие работы провели на объектах через Ушаковку на улицах Фридриха Энгельса, Вилюйская, Урожайная и Ушаковская, а также на Академическом, Глазковском и Иркутном мостах.