В Иркутске организована ежедневная уборка улиц

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре подрядные организации проводят очистку территорий.

Источник: Мэрия Иркутска

Рабочие подметают тротуары, заездные и парковочные карманы от опавшей листвы, собирают мусор на улицах Франк-Каменецкого, Степана Разина, Горького, 3-го Июля, Дубовского, Грязнова, Дзержинского, Баррикад, Писарева, Тимирязева, Трилиссера, Чайковского, Гоголя, Василия Ледовского, Академика Образцова, Муравьева, Сибирских Партизан, Авиастроителей, Розы Люксембург, Лермонтова и в Юбилейном.

Приведены в порядок остановки и пешеходные переходы на Советской, Байкальской, Чкалова, Шевцова, Напольной, Седова, Фридриха Энгельса, Петрова, Радищева, Маршала Конева, Трактовой, бульваре Рябикова, а также в Солнечном.

«Во всех районах ведем очистку газонов и тротуаров от опавшей листвы. В течение дня собираем ее в мешки и вывозим. Сейчас это составляет основной объем работ», — сообщил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Отдельное внимание уделяется содержанию мостовых сооружений, сообщает пресс-служба мэрии. МУП СЭМ и другие подрядчики косят траву, подметают тротуары и лестницы. Такие работы провели на объектах через Ушаковку на улицах Фридриха Энгельса, Вилюйская, Урожайная и Ушаковская, а также на Академическом, Глазковском и Иркутном мостах.