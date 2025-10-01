Реконструкция водохранилища завершается в Туркестанской области

Проектом предусмотрена реконструкция служебного здания, демонтаж монолитных железобетонных плит и восстановление плотины, включая засыпку пустот, промоин и упрочнение бетонных креплений.
Завершение работ позволит обеспечить качественную подачу поливной воды на 4,3 тыс. га посевных площадей, а также обеспечить питьевой водой 4 населенных пункта, в которых проживают 10,9 тыс. человек.
В результате проведенной в 2023 году инвентаризации всех гидротехнических сооружений страны был разработан Комплексный план развития водной отрасли, предусматривающий более 160 мероприятий. Среди них — строительство 42 новых и реконструкция 37 действующих водохранилищ. Кроме того, министерством ведется строительство и реконструкция более 2,5 тыс. км водопроводов для обеспечения питьевой водой 1,3 млн человек. В общей сложности реализуется 31 проект в 9 областях.