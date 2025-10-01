Реконструкция водохранилища завершается в Туркестанской области

В результате проведенной в 2023 году инвентаризации всех гидротехнических сооружений страны был разработан Комплексный план развития водной отрасли, предусматривающий более 160 мероприятий. Среди них — строительство 42 новых и реконструкция 37 действующих водохранилищ. Кроме того, министерством ведется строительство и реконструкция более 2,5 тыс. км водопроводов для обеспечения питьевой водой 1,3 млн человек. В общей сложности реализуется 31 проект в 9 областях.