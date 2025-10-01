В России могут обязать самокатчиков сдавать на права: подробнее об инициативе

Водительские права категории «М» могут распространить на электросамокаты. Желающие прокатиться на транспортном средстве будут обязаны сдавать экзамен. Однако выдавать права можно по упрощенной схеме. Об этом заявил зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.