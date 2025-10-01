В России могут обязать самокатчиков сдавать на права: подробнее об инициативе

Водительские права категории «М» могут распространить на электросамокаты. Желающие прокатиться на транспортном средстве будут обязаны сдавать экзамен. Однако выдавать права можно по упрощенной схеме. Об этом заявил зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.
Он предложил выдавать права при сдаче экзамена по одной теории, не затрагивая практику. Автоэксперт также выступил с инициативой разрешить кикшеринговым компаниям самостоятельно обучать пользователей. Он заверил, что сдача теории поспособствует выработке ответственности у водителя.
«Надо пересмотреть принципы получения прав категории “М”, например, сделать сдачу экзаменов только по теории или допустить самоподготовку, или разрешить, например, различным организациям, в том числе и общественным, обучать теории этой категории», — выступил с предложением Александр Холодов.
В Москве установили личность самокатчика, который сбил беременную женщину. В его отношении возбуждено уголовное дело.