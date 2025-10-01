День пожилого человека 1 октября: 7 секретов для счастливой старости без горя и боли

Обеспечьте себе качественный сон. Если ещё со времён СССР привыкли ложиться в девять или десять часов вечера, а вставать на рассвете — супер. Продолжайте в том же духе. Ложиться и вставать лучше всего в одно и то же время каждый день. Спать — от семи до восьми часов. Лучшее время для того, чтобы отойти ко сну, — как раз промежуток с девяти часов вечера до полуночи (максимум). Тело подчиняется циркадным ритмам: перед сном оно производит гормон мелатонин, а перед пробуждением — кортизол. При бессоннице этот хрупкий баланс нарушается и можно испортить себе как душевное, так и физическое здоровье. Так что бессонницу не терпите, боритесь с ней сразу, как появится.