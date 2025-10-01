Какие выплаты и льготы есть у пенсионеров в России

Если участок больше, налог платится только за превышающую площадь. Условия освобождения или скидки по транспортному налогу определяются региональными властями. Обычно предоставляется льгота на одно транспортное средство с ограничением по мощности двигателя. Пенсионер может вернуть НДФЛ при покупке недвижимости за год покупки и три предшествующих года, если в эти периоды был уплачен налог.