Какие выплаты и льготы есть у пенсионеров в России

В России хотят ввести 13-ю пенсию для пожилых граждан.
В России ежегодно 1 октября отмечается День пожилого человека — праздник, посвященный старшему поколению. В этот день по всей стране проходят концерты, организуются бесплатные медицинские консультации и работают горячие линии по вопросам соцподдержки.
На начало 2025 года в России насчитывается более 41 миллиона пенсионеров. Для них предусмотрен целый спектр различных льгот и выплат, включая налоговые послабления, субсидии на оплату ЖКУ, льготный проезд и бесплатное зубопротезирование для отдельных категорий. Подробнее о том, на что могут рассчитывать пожилые граждане России, — в материале URA.RU.
Все виды льгот для пенсионеров в России.
Налоговые льготы.
Пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество по одному объекту каждого вида недвижимости — дому, квартире, комнате, гаражу или машино-месту. Льгота предоставляется автоматически, но в отдельных случаях требуется подача заявления. По земельному налогу пенсионер получает вычет на участок площадью до шести соток.
Если участок больше, налог платится только за превышающую площадь. Условия освобождения или скидки по транспортному налогу определяются региональными властями. Обычно предоставляется льгота на одно транспортное средство с ограничением по мощности двигателя. Пенсионер может вернуть НДФЛ при покупке недвижимости за год покупки и три предшествующих года, если в эти периоды был уплачен налог.
Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Если расходы на коммунальные услуги превышают определенный процент от дохода семьи (федеральный стандарт — 22%, в регионах может быть ниже), пенсионер может оформить субсидию. Пенсионерам старше 70 лет компенсируется 50% расходов на капитальный ремонт, старше 80 лет — 100%, если пенсионер не работает и живет один или с неработающими родственниками.
Инвалиды, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, ликвидаторы аварии на ЧАЭС и другие могут получать дополнительные скидки на ЖКУ. Во многих регионах одинокие пенсионеры частично или полностью освобождаются от оплаты вывоза мусора. В ряде регионов действуют программы компенсации расходов на подключение дома к газу — до 100 тысяч рублей или до 90% затрат. С 1 июля 2024 года для пенсионеров отменена комиссия за оплату коммунальных услуг.
Льготы на проезд и авиабилеты.
В большинстве регионов пенсионеры пользуются бесплатным или льготным проездом в общественном транспорте. В Москве действует социальная карта москвича, дающая право на бесплатный проезд в метро, автобусах, трамваях, пригородных поездах и аэроэкспрессе.
Пенсионеры, живущие на Крайнем Севере, имеют право на бесплатный проезд к месту отдыха раз в два года. Получатели ежемесячной денежной выплаты и набора социальных услуг могут бесплатно ездить к месту лечения. Некоторые авиакомпании предоставляют пенсионерам скидки на билеты по отдельным маршрутам.
Медицинские льготы.
Пенсионеры получают бесплатное лечение по полису ОМС. Бесплатные или льготные лекарства положены получателям ежемесячной денежной выплаты, набора социальных услуг, инвалидам, ветеранам и другим категориям. Лекарства со скидкой 50% предоставляются пенсионерам, получающим минимальную пенсию.
Пенсионеры, имеющие право на ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг, могут претендовать на бесплатную путевку для профилактики заболеваний. Бесплатное протезирование зубов доступно отдельным категориям (военные пенсионеры, Герои Труда, полные кавалеры орденов), а также некоторым пенсионерам в регионах при соблюдении условий по уровню дохода.
Льготы для работающих пенсионеров.
Работающим пенсионерам предоставляется неоплачиваемый отпуск до 14 дней в году, участникам Великой Отечественной войны — до 35 дней, пенсионерам-инвалидам — до 60 дней. Пенсионер по старости может уволиться по собственному желанию без обязательной двухнедельной отработки.
Работающие пенсионеры имеют право на стандартные налоговые вычеты на лечение, обучение, покупку недвижимости и другие расходы. С 2025 года для работающих пенсионеров возобновлена индексация пенсий. После увольнения производится перерасчет с учетом всех пропущенных индексаций.
Социальная поддержка и помощь на дому.
Пенсионеры, нуждающиеся в помощи, могут получить услуги соцработника на дому: помощь в быту, уход, доставка продуктов и лекарств. Бесплатная помощь оформляется для пенсионеров с доходом ниже полуторной величины прожиточного минимума, остальные могут получить услуги на платной основе.
Дополнительные льготы для пенсионеров старше 70 и 80 лет.
После 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое. Для инвалидов I группы и пенсионеров старше 80 лет автоматически назначается надбавка к пенсии на уход. Пенсионеры старше 70 лет получают компенсацию 50%, старше 80 лет — 100% расходов на капитальный ремонт при соблюдении условий.
Где и как узнать, какие льготы есть у пенсионеров.
Перечень льгот зависит от региона проживания и статуса пенсионера. Узнать о доступных льготах можно несколькими способами. В отделении Социального фонда России специалисты предоставят консультацию по всем видам федеральных и региональных льгот. В органах социальной защиты населения помогут подобрать и оформить региональные меры поддержки.
Большинство льгот можно оформить через многофункциональные центры (МФЦ). На портале ГИС ЖКХ в разделе «Меры социальной поддержки» содержится информация о льготах по оплате ЖКУ. На сайте ФНС работает сервис «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», который позволяет узнать налоговые льготы по региону. На портале Госуслуг можно получить справочную информацию и подать заявление на оформление льгот. В День пенсионера и другие даты работают специальные горячие линии поддержки.
Какие льготы и выплаты планируют ввести в будущем.
Выплаты по 10 тысяч рублей за трудовой стаж.
В сентябре председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести специальный статус «Ветеран трудовой деятельности» для граждан со стажем работы более 30 лет. Предполагается, что обладатели этого статуса будут получать дополнительную ежемесячную выплату к пенсии в размере 10 тысяч рублей, передает «Парламентская газета».
Введение единой социальной карты и 13-й пенсии.
Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила ввести федеральную социальную карту для пенсионеров. Такая карта позволит унифицировать льготы по всей стране, чтобы пенсионеры могли пользоваться одинаковыми мерами поддержки независимо от региона проживания. В частности, речь идет о льготах на проезд и оплату коммунальных услуг.
Кроме того, члены партии предложили выплачивать пенсионерам дополнительную, так называемую «13-ю пенсию» в декабре каждого года. Эта выплата должна быть доступна и неработающим, и работающим пенсионерам, чтобы поддержать их перед новогодними праздниками, передает ТАСС.
Выплаты ко Дню пожилого человека.
Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил главе Социального фонда Сергею Чиркову предложение установить единую федеральную выплату в размере 5 тысяч рублей для всех пенсионеров России ко Дню пожилого человека. Он подчеркнул, что подобная мера станет проявлением уважения и признательности государству к гражданам, посвятившим жизнь труду, а также обеспечит справедливую поддержку пенсионеров во всех регионах страны, передает его слова РИА Новости.