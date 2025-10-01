Минтранс РФ закрыл бухту Улисс во Владивостоке для всех судов

Министерство транспорта РФ с 25 августа 2025 года ввело полный запрет на плавание любых судов в акватории бухты Улисс залива Петра Великого во Владивостоке, за исключением кораблей Военно-морского флота и судов, получивших специальное разрешение. Это следует из приказа ведомства. Ограничения распространяются на все типы гражданских и коммерческих судов в районе, где базируется флотилия Тихоокеанского флота.