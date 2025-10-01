В Красноярске назначили нового руководителя медуниверситета

Соответствующие изменения опубликованы на сайте образовательного учреждения.
Руководить вузом будет Дмитрий Черданцев. В медуниверситете он с 2021 года возглавлял кафедру госпитальной хирургии имени профессора А. М. Дыхно. Одновременно с этим он руководил гнойно-септическим центром краевой больницы и был там врачом-методистом.
«Должность ректора — это огромная ответственность. Она требует серьезной ресурсной, личностной отдачи, но в этой ситуации очень важно сохранить себя в базовой специальности. Для меня это хирургия. Поэтому я планирую продолжить заведовать кафедрой госпитальной хирургии имени профессора А. М. Дыхно с курсом ПО и работать в качестве руководителя гнойно-септического центра краевой больницы», — отметил Дмитрий Черданцев.
Напомним, ранее медицинским университетом руководил Алексей Протопопов. Он вступил в должность в 2019 году в статусе исполняющего обязанности, а в январе 2020 года стал ректором с контрактом на 5 лет. В 2025 году срок полномочий истек, и к должности Протопопова вновь добавилась приставка «и. о.». В августе появилась информация о том, что он покинет пост по собственному желанию.