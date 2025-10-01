Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске назначили нового руководителя медуниверситета

В Красноярске назначен исполняющий обязанности руководителя государственного медицинского университета.

Источник: КрасГМУ

Соответствующие изменения опубликованы на сайте образовательного учреждения.

Руководить вузом будет Дмитрий Черданцев. В медуниверситете он с 2021 года возглавлял кафедру госпитальной хирургии имени профессора А. М. Дыхно. Одновременно с этим он руководил гнойно-септическим центром краевой больницы и был там врачом-методистом.

«Должность ректора — это огромная ответственность. Она требует серьезной ресурсной, личностной отдачи, но в этой ситуации очень важно сохранить себя в базовой специальности. Для меня это хирургия. Поэтому я планирую продолжить заведовать кафедрой госпитальной хирургии имени профессора А. М. Дыхно с курсом ПО и работать в качестве руководителя гнойно-септического центра краевой больницы», — отметил Дмитрий Черданцев.

Напомним, ранее медицинским университетом руководил Алексей Протопопов. Он вступил в должность в 2019 году в статусе исполняющего обязанности, а в январе 2020 года стал ректором с контрактом на 5 лет. В 2025 году срок полномочий истек, и к должности Протопопова вновь добавилась приставка «и. о.». В августе появилась информация о том, что он покинет пост по собственному желанию.