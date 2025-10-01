В Красноярске назначили нового руководителя медуниверситета

Напомним, ранее медицинским университетом руководил Алексей Протопопов. Он вступил в должность в 2019 году в статусе исполняющего обязанности, а в январе 2020 года стал ректором с контрактом на 5 лет. В 2025 году срок полномочий истек, и к должности Протопопова вновь добавилась приставка «и. о.». В августе появилась информация о том, что он покинет пост по собственному желанию.