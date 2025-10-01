До +13°С и преимущественно без осадков будет сегодня в Беларуси

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 13 градусов и преимущественно без осадков будет сегодня в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.