До +13°С и преимущественно без осадков будет сегодня в Беларуси

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 13 градусов и преимущественно без осадков будет сегодня в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Источник: БЕЛТА

В первый день октября в Беларуси будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 4−9 м/с, днем местами порывы достигнут 12 м/с.

Температура воздуха составит плюс 8−13 градусов.