В новосибирском Управлении капитального строительства новое задержание — что известно о фигуранте

Константин Ашифин, бывший прокурор Ордынского района и замдиректора Управления капитального строительства Новосибирской области, был задержан вечером 30 сентября. По данным следственных органов, в отношении него возбуждены уголовные дела о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
В отставку Ашифин ушел в 2024 году. Претензии силовиков связаны с периодом, когда он занимался не прокурорской работой, а строительными делами региона.
1 октября Управление ФСБ России по Новосибирской области раскрыло некоторые подробности по делу. В сентябре 2024 года руководителю строительной организации «Ликстрой» было предъявлено обвинение в мошенничестве, связанном с хищением свыше 90 млн рублей бюджетных средств при строительстве школ в поселках Кудряшовский и Мичуринский. Было установлено, что «Ликстрой» достиг договоренности с представителем руководства УКС о систематической даче взяток за совершение незаконных действий в их пользу. Так, после получения в декабре 2024 года части взятки в размере 300 тысяч рублей Ашифин, предположительно, санкционировал расходование 69 млн рублей авансового платежа вместо предусмотренных контрактом 1,8 млн рублей. Это было квалифицировано как особо крупный размер ущерба.
Свою вину бывший чиновник полностью признал. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Второй фигурант данного дела уже находится под стражей.
Напомним также, что в 2021 году было возбуждено уголовное дело в отношении директора УКС Владимира Мурзина, которому также инкриминировали превышение должностных полномочий. Причиной возбуждения дела стали нарушения при строительстве и финансировании работ в детском саду в селе Марусино (он строился по федеральной программе «Развитие образования»). В следующем году его преемник Юрий Бутримов был также задержан, вызван на допрос и затем отпущен.