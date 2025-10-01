В новосибирском Управлении капитального строительства новое задержание — что известно о фигуранте

1 октября Управление ФСБ России по Новосибирской области раскрыло некоторые подробности по делу. В сентябре 2024 года руководителю строительной организации «Ликстрой» было предъявлено обвинение в мошенничестве, связанном с хищением свыше 90 млн рублей бюджетных средств при строительстве школ в поселках Кудряшовский и Мичуринский. Было установлено, что «Ликстрой» достиг договоренности с представителем руководства УКС о систематической даче взяток за совершение незаконных действий в их пользу. Так, после получения в декабре 2024 года части взятки в размере 300 тысяч рублей Ашифин, предположительно, санкционировал расходование 69 млн рублей авансового платежа вместо предусмотренных контрактом 1,8 млн рублей. Это было квалифицировано как особо крупный размер ущерба.