ERR: Эстония начнет продавать брошенные на парковке у границы с РФ авто

Начиная с октября, эстонские власти планируют эвакуировать и продавать через аукцион транспортные средства, которые находятся на стоянке возле пункта пропуска «Койдула» на российско-эстонской границе более 72 часов, как сообщила эстонская телерадиовещательная компания ERR.
Действующие правила предусматривают, что пребывание автомобилей на указанной парковке ограничено тремя днями, при этом необходимо указать дату и время начала парковки.
По словам главы надзорного отдела департамента транспорта Эстонии, Сийма Якси, в случае отсутствия письменного подтверждения данных о парковке или превышения установленного 72-часового лимита, автомобиль будет принудительно эвакуирован.
«Если в течение 30 дней хозяин не заявит о своих правах, то ему направят повторное предупреждение, а если оно будет проигнорировано, то автомобиль могут выставить на аукцион, чтобы покрыть расходы на эвакуацию и хранение», — говорится в сообщении.
Якси также отметил, что некоторые водители предпочитают оставлять свои автомобили на обочинах дорог или в лесных зонах, несмотря на наличие платной парковки в непосредственной близости от КПП. В подобных ситуациях инициаторами эвакуации могут выступить местные органы власти или собственники земельных участков.
Ранее, 17 сентября, появилась информация о том, что транспортное ведомство Эстонии начнет перемещение автомобилей, незаконно припаркованных вблизи границы с РФ, в октябре.