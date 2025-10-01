В Татарстане назвали главное условие досрочной пенсии для педагогов

Право на досрочное получение страховой пенсии по старости у педагогов возникает при соблюдении двух обязательных условий: необходимо иметь 25 лет специального стажа работы в образовательных учреждениях и накопить установленное законодательством количество пенсионных коэффициентов.
Важно учитывать, что на педагогов распространяется действие закона о поэтапном повышении пенсионного возраста. Это означает, что даже после выработки необходимого 25-летнего стажа пенсия не назначается сразу — между достижением требуемого стажа и выходом на пенсию проходит пять лет.
В качестве примера можно привести ситуацию с учителями, которые выработали необходимый стаж в 2021 году — они смогли выйти на пенсию только в 2024 году. Чтобы процесс оформления пенсии прошел без задержек и сложностей, Отделение Социального фонда России по РТ рекомендует педагогам заблаговременно обращаться в клиентские службы фонда.
Такое предварительное обращение позволяет специалистам СФР тщательно проверить все необходимые документы и убедиться в полноте и корректности сведений, отраженных на индивидуальном лицевом счете будущего пенсионера. Благодаря этому подходу удается избежать возможных проблем при назначении пенсии и обеспечить своевременное получение заслуженного отдыха.
По данным регионального Отделения СФР, на сегодняшний день досрочные страховые пенсии по старости уже назначены почти 100 работникам сферы образования Татарстана.