В Татарстане назвали главное условие досрочной пенсии для педагогов

В качестве примера можно привести ситуацию с учителями, которые выработали необходимый стаж в 2021 году — они смогли выйти на пенсию только в 2024 году. Чтобы процесс оформления пенсии прошел без задержек и сложностей, Отделение Социального фонда России по РТ рекомендует педагогам заблаговременно обращаться в клиентские службы фонда.