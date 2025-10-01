Навроцкий отказался закрывать Балтийское море по требованию Зеленского

Польша не собирается следовать требованиям главы киевского режима Владимира Зеленского и закрывать Балтийское море из-за возможного «теневого флота» России. Об этом заявил польский президент Кароль Навроцкий в интервью радиостанции Zet.
По его словам, перед тем, как рассматривать идею о закрытии моря, необходимо провести консультации с представителями Министерства обороны страны.
— Подобные решения не принимаются на основе слов Зеленского, потому что после этого будут конкретные социальные и экономические последствия, — добавил Навроцкий в беседе с радиостанцией.
До этого в СМИ появилась информация о том, что представители Североатлантического альянса собирают усилить присутствие блока в водах Балтийского моря после случаев с якобы зафиксированными в воздушном пространстве Дании беспилотниками.
Ранее также появилась информация о том, что военно-воздушные силы стран НАТО проводят учения Ramstein Flag 2025 («Рамштайн Флэг — 2025»), в рамках которых отрабатывается «сценарий нападения России на территорию альянса».