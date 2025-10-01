Депутат ГД: В РФ нужно запретить держать опасных собак в многоквартирных домах

Парламентарий подчеркнул, что даже при выгуле на специальных площадках, владельцы опасных собак могут посещать общественные места, где находятся дети. Антропенко также указал на недостаток действующих правил, которые не обязывают владельцев предупреждать окружающих о наличии у них собаки потенциально опасной породы.