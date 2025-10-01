В РФ запускают биометрию на кассах: новая система не только проверит возраст, но и изменит работу магазинов

До конца ноября в России будет запущен сервис подтверждения возраста по биометрическим данным на кассах самообслуживания. Сообщение об этом поступило из аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, передает газета «Известия». На начальном этапе проект будет реализован в пилотном режиме в одной торговой сети, с последующим расширением.
Как уточнили в Центре биометрических технологий, аналогичная технология готовится к внедрению в вендинговых автоматах. Сервис появится в нескольких московских фитнес-клубах для контроля продажи энергетических напитков, запрещенных несовершеннолетним. В аппарате Григоренко подчеркнули, что биометрия должна стать надежным инструментом, исключающим покупку энергетиков детьми.
Подтверждение возраста функционирует через Единую биометрическую систему. При попытке приобрести товар с возрастным ограничением поступает запрос на подтверждение возраста. Операция одобряется, если покупатель совершеннолетний, и отклоняется в противном случае. Для использования сервиса требуется предварительная регистрация биометрии через приложение «Госуслуги Биометрия» или в банке с паспортом и СНИЛС.
По словам представителей отрасли, использование биометрии призвано также улучшить эффективность работы магазинов. Так, новая технология упрощает и ускоряет покупки товаров 18+, освобождая время персонала для решения более важных задач.
Предполагается, что система позволит сэкономить на персонале, так как оснащение терминала дополнительными функциями обойдется дешевле средней зарплаты кассира. Сервис проверки возраста улучшит клиентский опыт за счет скорости и минимизации ожидания, а также снизит риски, обеспечивая более объективную проверку возраста.
«Усталость сотрудников, невнимательность или обнаружение поддельных документов — может привести к продаже алкоголя или табака несовершеннолетним, что влечет не только крупные штрафы, но и репутационные издержки для сети», — отмечается в публикации.
Тем временем в России продолжают бороться с продажей вейпов. Действующие ограничительные меры не позволяют существенно сократить распространение устройств. В связи с этим в Госдуме предложили пойти на более серьезные шаги.