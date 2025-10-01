В РФ запускают биометрию на кассах: новая система не только проверит возраст, но и изменит работу магазинов

До конца ноября в России будет запущен сервис подтверждения возраста по биометрическим данным на кассах самообслуживания. Сообщение об этом поступило из аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, передает газета «Известия». На начальном этапе проект будет реализован в пилотном режиме в одной торговой сети, с последующим расширением.