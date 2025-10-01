Новые трамваи запустят по улицам Иркутска

В Иркутске скоро будут курсировать новые трамваи. Мэр города Руслан Болотов сообщил в своём телеграм-канале, что в МУП «Иркутскгортранс» поступили два кузова первой комплектности вагона КТМ 71−605. В ноябре ожидается поставка ещё двух кузовов, пишет ИА IrkutskMedia.
Новые машины пустят по маршрутам № 1 и № 4. Выпуск на линию двух новых трамваев запланировали на вторую половину октября — после технического подключения и обкатки.
В 2023 и 2024 годах подобные кузова уже закупали. Работники муниципального предприятия установили их на тележки, собранные из новых запчастей. В новой партии вагонов будет переменный уровень пола. Также завод-изготовитель учёл пожелания сотрудников муниципального предприятия по обустройству кабины водителя и комплектации салона.
Ранее агентство сообщало, что новый трамвай с модернизированным кузовом вышел на линию в Иркутске в 2024 году. Он начал курсировать по маршруту № 3.