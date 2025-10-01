Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые трамваи запустят по улицам Иркутска

Машины планируют запустить во второй половине октября.

Источник: Соцсети

В Иркутске скоро будут курсировать новые трамваи. Мэр города Руслан Болотов сообщил в своём телеграм-канале, что в МУП «Иркутскгортранс» поступили два кузова первой комплектности вагона КТМ 71−605. В ноябре ожидается поставка ещё двух кузовов, пишет ИА IrkutskMedia.

Новые машины пустят по маршрутам № 1 и № 4. Выпуск на линию двух новых трамваев запланировали на вторую половину октября — после технического подключения и обкатки.

В 2023 и 2024 годах подобные кузова уже закупали. Работники муниципального предприятия установили их на тележки, собранные из новых запчастей. В новой партии вагонов будет переменный уровень пола. Также завод-изготовитель учёл пожелания сотрудников муниципального предприятия по обустройству кабины водителя и комплектации салона.

Ранее агентство сообщало, что новый трамвай с модернизированным кузовом вышел на линию в Иркутске в 2024 году. Он начал курсировать по маршруту № 3.