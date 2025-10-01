Систему оповещения населения проверят в Волгоградской области 1 октября

1 октября с 10.00 до 11.00 в муниципальных образованиях Волгоградской области будут задействованы электросирены и другие технические средства оповещения. Также прозвучит сообщение «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие!». Об этом ранее предупредили в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона.