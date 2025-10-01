Акцию отказа от вейпов в пермской школе услышали в Госдуме РФ

Необычную акцию против распространения вейпов среди учащихся предложили в пермской школе «Мастерград». О ней рассказали школьные соцсети.
Акция «Откажись от вейпа — получи “пятерку” по физкультуре» стартовала среди ребят 5−11-х классов. На нее обратила внимание заместитель председателя комитета по образованию Госдумы РФ Екатерина Харченко. Она отметила ее креативность и назвала современным способом коммуникации с молодежью. Депутат поблагодарила педагогов «Мастерграда» за честность, которые не побоялись вынести в публичную плоскость существующую проблему.
В пермской школе пояснили, что во время акции волонтеры проведут для учащихся тематические занятия по предотвращению курения, включая электронные устройства. Школьники получат возможность отдать вейп и получить сертификат на «пятерку» по предмету физическая культура. «Мастерград» в рамках акции заключил сотрудничество с компанией по утилизации вейпов.
В Пермском крае планируют ввести полный запрет на розничную продажу вейпов. С законодательной инициативой ранее выступил глава региона.