Акцию отказа от вейпов в пермской школе услышали в Госдуме РФ

Акция «Откажись от вейпа — получи “пятерку” по физкультуре» стартовала среди ребят 5−11-х классов. На нее обратила внимание заместитель председателя комитета по образованию Госдумы РФ Екатерина Харченко. Она отметила ее креативность и назвала современным способом коммуникации с молодежью. Депутат поблагодарила педагогов «Мастерграда» за честность, которые не побоялись вынести в публичную плоскость существующую проблему.