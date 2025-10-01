Король Бахрейна получил в дар от Путина двух камчатских соколов

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифе получил в дар от президента России Владимира Путина двух камчатско-чукотских кречетов. Этих редких хищников специально вырастили в питомнике соколиного центра «Камчатка». Об этом заявил директор департамента международного сотрудничества в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды Минприроды России Иван Кущ.
«Этот дар отражает глубокое уважение и стремление к развитию культурного и природоохранного сотрудничества между Россией и Бахрейном. Особенно символично, что это знаковое событие проходит в год 35-летия установления дипломатических отношений между Россией и Королевством Бахрейн», — говорится в публикации.
Отмечается также, что страны объединяют традиции соколиной охоты, а сотрудничество с бахрейнскими партнерами помогает сохранять редкие виды птиц и укреплять межстрановое сотрудничество.
Во время посещения мемориального кладбища в Анкоридже на Аляске президент России Владимир Путин встретился с православным архиепископом Аляски владыкой Алексием. Российский лидер передал священнослужителю две иконы — святого Германа Аляскинского и Успения Пресвятой Богородицы.
Ранее Путин в ходе государственного визита в Северную Корею подарил главе КНДР Ким Чен Ыну лимузин Aurus с номерным знаком, символизирующим победу страны в Корейской войне.