В Буэнос-Айресе отметили День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

Жители Аргентины и соотечественники, живущие в этой стране, отметили День воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией, торжественное мероприятие состоялось в Русском доме в Буэнос-Айресе.
В честь годовщины начал работу международный союз «Мост правды Донбасс — Аргентина», который будет заниматься распространением информации о ситуации в Донецкой Народной Республике. По словам организаторов, это должно способствовать «укреплению взаимопонимания между двумя странами».
Участникам собрания показали обращение главы ДНР Дениса Пушилина.
«На протяжении многих лет против нас велась ожесточенная информационная война — правду скрывали, события искажали. Но истина всегда сильнее лжи, и именно ради нее создан международный союз “Мост правды Донбасс-Аргентина”. Люди на всех континентах должны знать правду о нашей борьбе и нашем выборе», — заявил руководитель региона.
Глава представительства Россотрудничества в Аргентине Дина Оюн, в свою очередь, рассказала, что за пределами РФ многие люди до сих пор не осведомлены о реальных событиях в Донбассе и Новороссии.
«Мы в России прекрасно знаем, что там происходило: госпереворот на Украине, бомбардировки населения Донбасса, убийства гражданских и детей. Мы это знаем, но за рубежом, к сожалению, этого не знают», — подчеркнула она.
В рамках мероприятия в Русском доме собравшиеся также посмотрели документальный фильм, представленный аргентинским журналистом Тадео Кастельоне, который ранее посещал Донбасс.
Напомним, 30 сентября президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Глава государства отметил, что речь идёт об историческом событии. Президент добавил, что сейчас вся страна включилась в программу возрождения этих территорий, которые являются русскими землями исторически.