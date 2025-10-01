Разведчики группы «Восток» перехватили переговоры об уничтожении дружеским огнем группы украинской армии, которая отказалась выполнять приказ. Об этом в среду, 1 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Отмечается, что военным приказали проникнуть в Александроград на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области и установить там украинский флаг.
Бойцы украинской армии решили покинуть позиции, из-за чего были ликвидированы дружеским огнем.
— Вышли из «опорника», только отошли, а их соседи наши «минусанули» по приказу, — цитирует расшифровку РИА Новости.
Ранее в Сети опубликовали видео, полученное из найденного в Курской области смартфона солдата украинской армии: на нем запечатлены многочисленные издевательства бойцов над своим же сослуживцем.
Помимо этого, командиры Вооруженных сил Украины не позволяют военным сдаваться в плен и открывают по ним огонь. Таким образом украинские бойцы убили сослуживца в населенном пункте Поддубное в Донецкой Народной Республике.