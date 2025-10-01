В Беларуси меняются подходы к начислению и перерасчету платы за ЖКУ

Самые существенные изменения коснулись подходов по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги в отношении жилых помещений, принадлежащих не занятым в экономике гражданам. «Сегодня и до 1 октября 2025 года начисление платы в отношении таких жилых помещений зависит от того, зарегистрированы ли такие граждане в принадлежащих им квартирах, и осуществляется пропорционально количеству проживающих граждан. Например, квартира площадью 60 кв.м принадлежит гражданину, не занятому в экономике, и он в этой квартире зарегистрирован по месту жительства. И вместе с ним проживают еще два гражданина. Соответственно, например, услуга теплоснабжения начисляется пропорционально количеству проживающих, то есть 60 кв.м делим на троих, получается, в отношении 20 кв.м применяются повышенные тарифы. Соответственно, остальные 40 кв.м — по субсидируемым тарифам», — рассказала заместитель начальника управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Анастасия Малиновская.
Какие же изменения ждут эту категорию граждан с 1 октября 2025 года? «В случае если гражданин попал в список не занятых в экономике и он является собственником квартир (причем вне зависимости от их количества — одна, две или более), в отношении всех квартир и в отношении всего объема потребляемых услуг (теплоснабжение, горячее водоснабжение, подогрев воды и газоснабжение) будут применены экономически обоснованные тарифы», — проинформировала представитель МЖКХ.
С 1 октября текущего года получение извещения о размере платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением будет возможно только одним из способов: либо на бумажном носителе, либо в электронном виде. Таким образом, исключается возможность получения извещения одновременно в двух вариантах.
Упрощен порядок осуществления таких административных процедур, как оформление льгот, освобождение от платы за техническое обслуживание и возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на работу лифта, а также перерасчет платы за некоторые услуги в связи с выездом из постоянного места жительства. С 1 октября за осуществлением таких процедур смогут обращаться не только непосредственно те граждане, которые претендуют на льготы или временно отсутствовали по месту постоянного проживания, но и плательщики ЖКУ, то есть собственники, наниматели жилых помещений, в которых зарегистрированы указанные категории граждан.
Также увеличен срок обращения за осуществлением перерасчета платы за некоторые коммунальные услуги по причине отсутствия по месту жительства по определенным основаниям (выезд за границу, на учебу
Кроме того, упрощена процедура разделения лицевых счетов. Теперь будет требоваться согласие только собственника доли и гражданина, сведения о котором вносятся в лицевой счет данного собственника, то есть исключается необходимость получения согласия всех совершеннолетних членов семьи собственника доли.
В интересах потребителей, чтобы снять с них ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязанностей исполнителями услуг, претерпели изменения периоды, в рамках которых осуществляется расчет или перерасчет платы. В случае несвоевременного предоставления исполнителями необходимых сведений — не более трех месяцев при доборе платы, не более трех лет при возврате платы. В случае безучетного потребления услуг, выявленного исполнителем, максимальный период перерасчета уменьшается с трех лет до одного года, если иное не предусмотрено законодательством.
Постановлением расширен перечень платежей в период открытого наследственного дела, по которым не начисляется пеня, услугой по управлению общим имуществом совместного домовладения и возмещаемыми расходами на электроэнергию.
Также изменения коснулись порядка начисления платы за отдельные ЖКУ.