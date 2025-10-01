В Беларуси меняются подходы к начислению и перерасчету платы за ЖКУ

Самые существенные изменения коснулись подходов по начислению платы за жилищно-коммунальные услуги в отношении жилых помещений, принадлежащих не занятым в экономике гражданам. «Сегодня и до 1 октября 2025 года начисление платы в отношении таких жилых помещений зависит от того, зарегистрированы ли такие граждане в принадлежащих им квартирах, и осуществляется пропорционально количеству проживающих граждан. Например, квартира площадью 60 кв.м принадлежит гражданину, не занятому в экономике, и он в этой квартире зарегистрирован по месту жительства. И вместе с ним проживают еще два гражданина. Соответственно, например, услуга теплоснабжения начисляется пропорционально количеству проживающих, то есть 60 кв.м делим на троих, получается, в отношении 20 кв.м применяются повышенные тарифы. Соответственно, остальные 40 кв.м — по субсидируемым тарифам», — рассказала заместитель начальника управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Анастасия Малиновская.