Сколько пенсионеров проживает в Казахстане

В республике проживают более 2,5 млн пенсионеров по возрасту. Забота об обеспечении достойной старости каждого гражданина — одна из основных задач социальной политики Правительства.
Государством последовательно принимаются меры социальной защиты людей старшего поколения, в том числе направленные на совершенствование системы пенсионного обеспечения.
Согласно пункту 3 статьи 197 Социального кодекса РК, ежегодное повышение размеров пенсионных выплат по возрасту и пенсионных выплат за выслугу лет осуществляется в размере, установленном на соответстующий финансовый год законом «О республиканском бюджете».
Так, с 1 января 2025 года размеры солидарных пенсий повышены на 8,5% и в связи с изменением величины прожиточного минимума индексирован размер базовой пенсии.
По поручению Главы государства продолжается поэтапное повышение размера базовой пенсии. Так, с 1 января 2025 года её минимальный размер увеличился с 65 до 70% от величины прожиточного минимума, а максимальный — со 105 до 110%.
Вместе с тем Министерством труда и социальной защиты населения РК реализуются меры по поддержке пожилых людей, повышению уровня их социального обслуживания, вовлечению в общественную жизнь.
В республике работают 127 центров активного долголетия. Общая сумма средств, выделенных из местных бюджетов на их функционирование, в 2025 году составляет 7,5 млрд тенге.
Центры активного долголетия работают по принципу «одного окна» по трем направлениям: активное долголетие, культура здоровья и связь с общественностью. Деятельность центров направлена на улучшение качества жизни пожилых людей, стимулирование продуктивного и активного долголетия, в том числе организацию системного досуга (йога, скандинавская ходьба, повышение цифровой грамотности, мотивационные и предпринимательские курсы, курсы английского языка
1 октября в Казахстане стартует месячник, приуроченный ко Дню пожилых людей. Акимами областей, городов и районов, руководителями предприятий и организаций будут проводиться мероприятия по социальной поддержке граждан старшего поколения, встречи в трудовых коллективах, дни открытых дверей в амбулаторно-поликлинических организациях и другие.
Напомним, Международный день пожилых людей был провозглашен на 45 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 14 декабря 1990 года.
Главная цель его проведения — проявление уважения и признание заслуг людей пожилого возраста перед государством и обществом, а также привлечение внимания к их проблемам и потребностям, необходимости повышения качества жизни, проявление всеобщей заботы к ним.