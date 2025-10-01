Сколько пенсионеров проживает в Казахстане

Центры активного долголетия работают по принципу «одного окна» по трем направлениям: активное долголетие, культура здоровья и связь с общественностью. Деятельность центров направлена на улучшение качества жизни пожилых людей, стимулирование продуктивного и активного долголетия, в том числе организацию системного досуга (йога, скандинавская ходьба, повышение цифровой грамотности, мотивационные и предпринимательские курсы, курсы английского языка и т. д. ), обеспечение людям пожилого возраста независимости, участия в жизни казахстанского общества.